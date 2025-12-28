غیرحضوری شدن برخی مدارس آذربایجانشرقی
اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد:به علت بارش برف و برودت هوا فعالیت های آموزشی برخی مدارس استان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در اطلاعیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به شدت بارش برف از نیمه شب و برودت هوا در مناطق چاراویماق و هشترود فعالیت های آموزشی نوبت های صبح و بعد از ظهر و همه مقاطع تحصیلی در شهرستان های یاد شده به صورت غیر حضوری و از طریق شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
بر همین اساس مدارس شهرستانهای بستان آباد و تیکمه داش نیز امروز به صورت غیرحضوری خواهد بود.
بارش برف و باران در مناطق مختلف آذربایجان شرقی از بامداد یکشنبه شروع شده است و در برخی نواحی این بارشها به صورت کولاک به خصوص در جادههای ارتباطی ادامه دارد.
نفوذ سامانه بارشی و توده هوای سرد که از روز شنبه وارد آذربایجان شرقی شده است تا روز سه شنبه در استان فعال خواهد بود.