در اطلاعیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به شدت بارش برف از نیمه شب و برودت هوا در مناطق چاراویماق و هشترود فعالیت های آموزشی نوبت های صبح و بعد از ظهر و همه مقاطع تحصیلی در شهرستان های یاد شده به صورت غیر حضوری و از طریق شبکه شاد پیگیری خواهد شد.