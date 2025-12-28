شرکت توانیر در جهت توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای توان پژوهشی، تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی، پژوهشی، فناورانه و آموزشی مشترکی را با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید بهشتی و سازمان علم و صنعت جهاد دانشگاهی منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد بستر همکاری‌های هدفمند میان صنعت برق و مراکز علمی کشور و در جهت تحقق خوداتکایی فناورانه، توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی و پاسخ به نیاز‌های راهبردی صنعت برق به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه‌ها، همکاری‌های مشترک توانیر و سه دانشگاه یادشده در محور‌هایی همچون اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه مرتبط با صنعت برق، توسعه و تولید نرم‌افزار‌ها و ابزار‌های هوشمند برای کاربرد‌های تخصصی شرکت توانیر، برگزاری رویداد‌های علمی و تخصصی مشترک، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های همکار، تبادل دانش فنی و تقویت ارتباطات علمی تعریف شده است.

همچنین این تفاهم‌نامه‌ها با رویکرد ارتقای سطح دانش کاربردی، حمایت از تحقیقات مسئله‌محور، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت منعقد شده و به‌عنوان چارچوبی کلی برای توسعه همکاری‌های متقابل در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت نیاز، جزئیات اجرایی هر یک از محور‌های همکاری از طریق قرارداد‌های جداگانه پیگیری خواهد شد.

گفتنی است این همکاری‌ها در راستای سیاست‌های کلان صنعت برق کشور و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ به چالش‌های فنی، فناورانه و مدیریتی شبکه برق کشور از جانب دفتر توسعه فناوری‌های نوین و ساخت داخل دنبال می‌شود.