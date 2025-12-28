به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول برگزاری مراسم گفت: در این مراسم که برای نکوداشت اساتید قدیم و هم افزایی و همدلی هنرمندان پیشکسوت و جوان برگزار شد بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید رشته‌های مختلف هنری و ادبی شهرضا حضور داشتند.

محمد علی اباذری افزود: برپایی نمایشگاهی از آثار ۳۵ هنرمند شهرضایی در رشته‌های نقاشی، سفالگری، میناکاری و دیگر صنایع دستی و اجرای صحنه‌ای ۲۰ هنرمند، بخش دیگری از این برنامه این آیین بود.

وی گفت: در این آیین همچنین یاد و خاطره ۱۵ نفر از اساتید به نام و قدیمی شهرضا گرامی داشته شد.

در حال حاضر سه انجمن ادبی، ۱۰ گروه نمایش و تئاتر، ۷ موسسه فرهنگی و ۱۵ آموزشگاه هنر‌های تجسمی، انجمن خوشنویسان و ۲ آموزشگاه سینمایی در شهرضا فعالیت می‌کنند.