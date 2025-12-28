امروز: -
صحن علنی مجلس شورای اسلامی / ۷ دی ۱۴۰۴

جلسه علنی مجلس شورای صبح یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رییس جمهور و به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. رئیس جمهور برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور وارد مجلس شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ - ۱۳:۰۷
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
