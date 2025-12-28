مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از نصب تجهیزات جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی سیستان و بلوچستان در راستای ایمنی راه‌های ارتباطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: ۵۴۰۰ کیلومتر خط کشی با هدف ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی این استان در ۹ ماهه سال جاری اجرا شد.

وی ادامه داد: در همین مدت اجرای شیب شیروانی در ۱۶۰ کیلومتر از راه‌های استان و همچنین ۱۸ کیلومتر حفاظ فلزی یا بتنی جدید در نقاط پرحادثه جهت ارتقا ایمنی راه‌ها نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان: برای افزایش دید رانندگان در شب، ۶ کیلومتر روشنایی طولی و روشنایی نقطه‌ای در ۱۶ تقاطع مهم استان اجرا شده است.

مبارکی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه علائم و تجهیزات ترافیکی اظهار کرد: طی این مدت ۱۵۰۰۰ تابلو‌های اخطاری، انتظامی و همچنین ۵۱۰۰ مترمربع تابلو و علائم افقی بر روی سطح محور‌های استان اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقا کیفیت خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای انجام شده است.