اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هزار و هفتصد و هفتاد و چهارمین اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، مربوط به زنده‌یاد «حبیب‌الله حسین‌آبادی»، ۶۶ ساله است که از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: این اهداکننده مرگ مغزی، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت و قرنیه‌های وی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

او ادامه داد: همچنین بخشی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مورد استفاده قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده این مرحوم، تأکید کرد: اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی می‌تواند جان و کیفیت زندگی بیماران بسیاری را بهبود بخشد و نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی و نجات جان انسان‌ها دارد.