به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: به علت کمبود شدید آب در سد «کجکی» برق این سد از روز شنبه به صورت کامل در استان‌های قندهار و هلمند در جنوب افغانستان قطع شده و تاکنون زمان مشخصی برای وصل دوباره آن اعلام نشده است.

مسئولان شرکت دولتی توزیع برق (برشنا) در قندهار گفته‌اند از این پس تنها به صورت محدود و نوبتی، برق خورشیدی و حرارتی برای شهرک صنعتی قندهار تامین خواهد شد.

سد کجکی یکی از منابع اصلی برق در جنوب افغانستان است و قطع آن، نگرانی‌های مردم و بخش تولیدی را افزایش داده است.

این در حالی است که ۷۰ درصد برق مورد نیاز مردم افغانستان وارداتی است اما حکومت این کشور برای خودکفایی در عرصه تولید انرژی تلاش می‌کند.