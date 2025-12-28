پخش زنده
۲۹ اثر صنایع دستی از ابتدای امسال در خراسان جنوبی موفق به دریافت مهر اصالت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از مجموع ۷۰ اثر فاخر ارسالی به دبیرخانه، پس از بررسیهای دقیق و چند مرحلهای کارشناسان، ۲۹ اثر موفق به کسب معتبرترین نشان استانی، یعنی «مهر اصالت»، شدند.
فولادی افزود: معیارهای اصلی داوری شامل اصالت طرح و نقش، کیفیت ساخت بی نقص، خلاقیت هنری و رعایت استانداردهای روز هنری است.
به گفته وی این دستاوردها در حالی حاصل شد که در ۷ دوره گذشته، مجموعاً ۵۷ اثر موفق به دریافت این نشان شده بودند، که نشان از افزایش قابل توجه کیفیت و کمیت آثار در دوره جاری دارد.
فولادی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، شهرستان قاین با کسب ۱۳ مهر اصالت، به عنوان موفقترین شهرستان این دوره معرفی شد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: همچنین شهرستان فردوس با ۶ اثر برگزیده در جایگاه دوم و شهرستان درمیان با ۵ اثر برگزیده در رتبه سوم قرار گرفتند و پتانسیل بالای هنری خود را به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه تنوع و کیفیت آثار نشان دهنده ظرفیت بالای رشتههای مختلف استانی است، افزود: در این دوره نساجی سنتی با ۱۰ اثر بالاترین تعداد، رو دوزیهای سنتی ۵ اثر، بافتههای داری و غیر داری ۴ اثر، صنایع دستی چرمی ۴ اثر، صنایع دستی سنگی ۳ اثر، پوشاک سنتی ۲ اثر و صنایع دستی چوبی و حصیری یک اثر، مهر اصالت گرفتند.
فولادی گفت: برگزاری این برنامه، فراتر از اعطای نشان، بستری ارزشمند برای ارزیابی دقیق وضعیت کنونی صنایع دستی، ایجاد انگیزه برای احیای هنرهای بومی و تشویق هنرمندان به ادامه مسیر حرفهای فراهم کرد.
وی افزود: رویداد دوسالانه داوری «مهر اصالت» با هدف بنیادین ارتقاء کیفیت آثار، پاسداری از اصالت هنرهای سنتی و شناسایی هنرمندان توانمند برگزار میشود، امسال نیز شاهد مشارکت چشمگیر هنرمندان از سراسر شهرستانها بود.