پنجمین کاروان رالی خودرویی «قهرمان من» که بهصورت مردمی و در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از مشهد مقدس حرکت خود را آغاز کرده است، با استقبال مردم بافق، وارد این شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پنجمین کاروان رالی خودرویی «قهرمان من» که بهصورت مردمی و در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از مشهد مقدس حرکت خود را آغاز کرده است، با استقبال مردم و جمعی از خادمان بیتالرضای شهرستان بافق، وارد این شهر شد.
حسن ذاکری مسئول هیئت رزمندگان خراسان رضوی و مسئول برگزاری رالی خودرویی «قهرمان من»، با اعلام این خبر گفت: این کاروان با هدف ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و معرفی ابعاد شخصیتی، فکری و رفتاری این شهید والامقام به نسل جوان، بهصورت کاملاً خودجوش و مردمی شکل گرفته است.
وی افزود: در این حرکت فرهنگی، ۶۰ خانواده شهید و ایثارگر به همراه ۶۰ دستگاه خودرو و حدود ۱۸۰ نفر حضور دارند که مسیری نزدیک به دو هزار کیلومتر را در قالب یک رالی فرهنگی ـ معنوی طی میکنند.
ذاکری با بیان اینکه کاروان «قهرمان من» تاکنون از استان خراسان جنوبی و چندین شهر عبور کرده است، اظهار داشت: این کاروان پس از حضور در شهرستان بافق، مسیر خود را به سمت استانهای هرمزگان و کرمان ادامه میدهد و در نهایت همزمان با سالگرد شهادت سردار دلها به مقصد نهایی خود در استان کرمان خواهد رسید.
مسئول رالی «قهرمان من» خاطرنشان کرد: این کاروان در مجموع از حدود ۱۸ شهر کشور عبور میکند و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت مردمی، پیام فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی را زنده نگه دارد و به نسلهای آینده منتقل کند.
وی تأکید کرد: حرکت «قهرمان من» نمادی از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا و جلوهای از استمرار راه و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی است.
گفتنی است زیارت امامزاده عبدالله (ع) بافق و حضور در برنامهها و مراسم مذهبی و فرهنگی بیتالرضا (ع)، از جمله برنامههای این کاروان در مدت حضور در شهرستان بافق اعلام شده است.