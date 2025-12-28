پخش زنده
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برگزاری نخستین المپیاد ورزشهای دانشگاه، این رویداد را تجربهای موفق در مشارکت دانشجویان، تقویت ورزش همگانی و بهرهگیری از ظرفیتهای زیرساختی دانشگاه دانست و بر تداوم و ارتقای آن در سالهای آینده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابوالفضل میردهقان، در آیین اختتامیه نخستین المپیاد ورزشهای این دانشگاه افزود: ۱۳۰۰ دانشجو بهصورت همزمان با یکدیگر به رقابت پرداختند و صحنههای بسیار خوب و ماندگاری از این رقابتها در ذهن ما باقی ماند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: یکی از تجربه های بهیادماندنی این المپیاد، استفاده از خود دانشجویان در فرآیند برگزاری رقابتها بود. نقش پررنگ انجمنهای ورزشی در اجرای رویداد، تجربهای بسیار موفق به شمار میرود که تاکنون مشابه آن را در دانشگاه تجربه نکرده بودیم.
میردهقان اجرای رقابتهای ورزشی المپیاد از حالت صرفاً سازمانی خارج و عملاً دانشجویان خود متولی برگزاری بودند؛ حتی کمیته انضباطی مسابقات نیز متشکل از دانشجویان بود و در صورت بروز تخلفات احتمالی، تصمیمگیری و تعیین جریمهها توسط خود دانشجویان انجام میشد .
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اما امسال دو المپیاد بزرگ، شامل المپیاد ورزشهای فناورانه و المپیاد ورزشهای درون دانشگاهی، در مجموعه جدید برگزار شد.
وی افزود: لازم میدانم در اینجا از خیر و سازنده این مجموعه ورزشی، جناب آقای دکتر صمدی، فارغالتحصیل دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یاد کنم؛ چرا که کیفیت برگزاری این رقابتها تا حد زیادی مدیون وجود این فضای ورزشی مجهز و استاندارد است که امروز با در اختیار دانشگاه قرار دارد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این مجموعه این امکان را فراهم کرده است که رقابتهایی در سطح بالا برگزار شود؛ بهطوری که برخی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دورههای گذشته، پس از مشاهده تصاویر و ویدئوهای مسابقات و حضور پررنگ تماشاچیان، عنوان میکردند که فضای رقابتها و جو سالن شباهت زیادی به برگزاری مسابقات در سطح لیگ برتر داشته است.
وی گفت: به جرأت میتوان گفت در مسابقات فینال، حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر تماشاگر روی سکوها حضور داشتند که این موضوع بسیار ارزشمند است و نشاندهنده ظرفیت بالای دانشگاه برای برگزاری رقابتهای ورزشی گسترده و باکیفیت در سالهای آینده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضمن قدردانی از عوامل برگزار کننده این رویداد ادامه داد: از استادان و مسئولانی که در این دوره امکان حضور نداشتند نیز درخواست میکنم در رقابتهای آینده حتماً در کنار دانشجویان حضور داشته باشند و از تیمهای دانشکده خود حمایت کنند.