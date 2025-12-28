سرهنگ" رضا سلوکی" در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه‌های رمز ارز دیجیتال غیر مجاز در سطح شهرستان، بااقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران انتظامی شهرستان خنداب طی ۹ ماهه گذشته تعداد ۲۳ دستگاه ماینر فعال از ۵ باب منزل مسکونی و کارگاهی کشف شد.

وی افزود: ارزش ماینر‌های کشف شده برابر اعلام کار شناسان ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب تصریح کرد: ۳ نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سلوکی خاطر نشان کرد: شهروندان همچنین می‌توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فویت‌های پلیسی اعلام نمایند.