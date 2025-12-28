پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از بررسی و تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محسن دهقان گفت: جلسهای با حضور رئیس دادگستری شهرستان، جانشین فرمانده انتظامی کهنوج، رؤسای پلیسهای تخصصی و کلانتریهای شهرستان برگزار شد و وضعیت پروندههای رسوبی مراجع انتظامی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند ارسال پروندهها افزود: در این جلسه تأکید شد که پروندههای رسوبی در کوتاهترین زمان ممکن از سوی مراجع انتظامی به دادسرا ارسال شوند و مقرر شد با برنامهریزی منسجم، این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
دادستان کهنوج ادامه داد: برای تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها، دو شعبه از شعب دادیاری اختصاص داده شد و با بهرهگیری از ظرفیت دادیاران، انشاءالله پیشرفتهای خوبی در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای رسوبی حاصل خواهد شد.
دهقان با اشاره به آثار مثبت این اقدام تصریح کرد: ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا شکواییههای رسوبی به حداقل ممکن کاهش پیدا کنند و در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند؛ این موضوع علاوه بر تسهیل روند رسیدگی به پروندهها، موجب کاهش فشار کاری دادسراها و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها انجام میشود و همکاری مستمر میان مجموعه قضایی و انتظامی نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.