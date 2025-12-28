به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به شکایت علی مظفری از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت باشگاه استقلال خوزستان از باشگاه پرسپولیس (تیوی بیفوما)، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت ابوالفضل آدینه از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.