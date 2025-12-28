یک قلاده گربه جنگلی پس از تیمار و مداوا به زادگاه طبیعیش در شفت بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت گفت: یک قلاده گربه جنگلی که در تله شکارچیان گیر کرده بود، با گزارش یکی از دوستداران محیط زیست و حضور ماموران، مداوا و پس از اطمینان از سلامتی اش، در طبیعت منطقه رهاسازی شد.

یاسر ریاضی ضمن قدردانی از همکاری دوستداران محیط زیست، از مردم خواست در صورت مشاهده گونه‌های حیات وحش، مورد را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات حفاظتی و پزشکی لازم در این خصوص انجام شود.