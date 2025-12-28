به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "سعید گودرزی" گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا این شهرستان و ارائه شکایت قضایی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناس پلیس فتا این شهرستان قرارگرفت.

این مقام انتظامی بیان داشت: بلافاصله با پیگیری‌های فنی ضمن توقیف وجه در نهایت متهم شناسایی و با اخذ دستور قضائی مبلغ توقیف شده به حساب شاکی بازگردانده شد و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که قصد کلاهبرداری در فضای مجازی را دارند با استفاده از تبلیغات گسترده که دارای ماهیت جذب کننده و وسوسه انگیز هستند اقدامات خود را پیش برده و کاربران می‌توانند با اندگی دقت به غیر واقعی بودن تبلیغات و فعالیت آنها پی ببرند همچنین شهروندان در هر ساعت از شبانه روزمی توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ از خدمات مشاوره و راهنمایی‌های کارشناسان پلیس فتا بهره‌مند گردند.