سالیانه بیش از ۸۰۰ تن محصول در یکی از واحدهای شهرک صنعتی ویان شهرستان کبودراهنگ تولید می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این واحد در زمینه تولید مخازن و دیگهای بخار مدت ۲۵ سال است که در حال فعالیت است.
میلاد طاهریان، مدیر ابن واحد صنعتی گفت: در این کارخانه بیش از ۲۱ نوع محصول دیگهای بخار و آب گرم و مخازن تحت فشار و مخازن ال پی جی تولید می شود که دیگهای بخار و مخازن در صنایع لبنیاتی، کاغذسازی، لاستیک سازی، نیروگاهها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگهای آبگرم در شوفاژ منازل، مدارس و ادارات و استخرها کاربرد دارد.
در این واحد زمینه اشتغال بیش از ۷۰ نفر از جوانان فراهم شده است.
سالیانه بیش از ۸۰۰ تن محصول تولید می شود و محصولات تولیدی علاوه بر مصارف داخل کشور به کشورهای عراق، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.
محصولات این واحد با مواد اولیه کاملا ایرانی تولید و کشور را از واردات بی نیاز کرده است و سالانه حدود ۵۰۰ هزار دلار ارزآوری دارد.
این واحد تولیدی با استفاده از راهکارهای نو و استفاده از عایق بندی در تولید دیگهای شوفاژ مصرف انرژی را کاهش دادهاند، هموار سازی مسیر تولید تنها خواسته این تولید کننده است.
در واحدهای صنعتی ویان کبودراهنگ برای بیش از ۳۵۰۰ نفر اشتغالزایی شده است.