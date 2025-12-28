



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه شیراز با تأکید بر جایگاه حضرت شاهچراغ (ع) به‌عنوان حرم سوم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی گفت: شیراز باید در روز شهادت این امامزاده جلیل‌القدر، یکپارچه صحنه عزاداری مردمی باشد.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام با بیان اینکه امروز جایگاه حرم حضرت شاهچراغ (ع) به‌عنوان حرم سوم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه امروز همه متوجه شده‌اند که شیراز، میزبان فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع) است .

آیت‌الله دژکام با قدردانی از همراهی مداحان اهل‌بیت (ع) در سال گذشته تصریح کرد: اگر شیرازی هستیم، باید در روز شهادت شاهچراغ (ع) سینه بزنیم و پای کار باشیم و این یک واقعیت است که باید مدام به خودمان یادآوری کنیم.

وی از برنامه‌ریزی برای حرکت هیئات سینه‌زنی در روز هفدهم ماه رجب خبر داد و گفت: طبق برنامه، هیئات مذهبی از بعدازظهر این روز به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) حرکت خواهند کرد .

نماینده ولی‌فقیه در فارس با خطاب قرار دادن مداحان افزود: شما با نفس گرم و صدای خود، مردم را به اهل‌بیت (ع) پیوند می‌زنید. خواهش من این است که امسال با آمادگی بیشتر، مردم را برای عرض سلام و عزاداری در روز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) همراهی کنید.

وی با تأکید بر اینکه حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز غریب نیست، گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه کشور بدانند شاهچراغ (ع) در این شهر تنها نیست و مردم شیراز قدر این نعمت بزرگ را می‌دانند.