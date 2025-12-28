دیدار کارکنان یگان حفاظت فرودگاه شهدای ایلام با امام جمعه ایلام
فرماندهان و کارکنان یگان حفاظت هوایی سپاه فرودگاه شهدای ایلام با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند و در این دیدار بر اهمیت نقش این یگان در برقراری امنیت پایدار خطوط هوایی کشور تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حفاظت فرودگاهی اظهار داشت: بخش عظیمی از زندگی انسان به کار و شغل او اختصاص دارد و محصول کار یگان حفاظت پرواز سپاه، جانفشانی در راه هموطنان ایرانی است تا مردم بتوانند با امنیت و آرامش از سفرهای هوایی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مأموریتهای مختلف سد محکمی در برابر توطئهها و هجمههای دشمنان است، افزود: تلاشها و ایثارگریهای پاسداران حفاظت پرواز نقش مهمی در تأمین امنیت کشور دارد.
امام جمعه ایلام با اشاره به رشادتهای سپاه حفاظت پرواز بیان کرد: پاسداران حفاظت سپاه در پروازهای هوایی، نخستین استقبالکنندگان از مسافران و آخرین بدرقهکنندگان آنان هستند که این موضوع نشاندهنده مردمیبودن و تعهد آنان در برقراری امنیت برای هموطنانی است که با توکل به خدا و اطمینان از امنیت، سفرهای هوایی خود را انجام میدهند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور، تبلیغات گسترده دشمنان و مشکلات ناشی از تورم و گرانی، تصریح کرد: اگر ایمان داشته باشیم، به توان داخلی و دانشمندان کشور تکیه کنیم و وحدت و انسجام را حفظ کنیم، میتوان همه مشکلات را پشت سر گذاشت و با نگاه به لطف خداوند، برکت در زندگی و روزی مردم جاری خواهد شد.
گفتنی است در ابتدای این دیدار اعلام شد یگان حفاظت هوایی سپاه فرودگاه ایلام موفق به کسب مقام اول جشنواره مالک اشتر شده است که امام جمعه ایلام این موفقیت را به کارکنان تلاشگر این یگان تبریک گفت.