مصرف برق ادارات پس از پایان ساعات اداری باید به‌صورت جدی پایش شود و در صورت عدم رعایت، قطع برق در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت و برق زمستانی که با حضور مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع سراسر کشور به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری به‌موقع اظهار کرد: اگر مدیریت مصرف امروز به‌درستی انجام شود، از ورود به شرایط مدیریت مصرف عمیق‌تر و پرهزینه‌تر در هفته‌های آینده جلوگیری خواهد شد.

رجبی مشهدی با اشاره به موضوع روشنایی معابر و بزرگراه‌ها گفت: کاهش روشنایی باید با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شود و در مسیر‌های پرخطر، ورودی شهر‌ها و نقاط حادثه‌خیز، حفظ ایمنی شهروندان در اولویت قرار دارد. در مسیر‌هایی که ریسک تصادف کمتر است، امکان اعمال محدودیت بیشتر وجود دارد و این موضوع باید با هماهنگی کامل با پلیس راه و اداره کل راهداری اجرا شود.



مدیرعامل توانیر با اشاره به مصرف بالای برخی صنوف، به‌ویژه واحد‌های میوه‌فروشی که در فضای باز که از بخاری برقی استفاده می‌کنند گفت: استفاده از تجهیزات پرمصرف و غیرمجاز در فضا‌های روباز باید جدی گرفته شود و این مقطع، فرصت مناسبی برای شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز است.

رجبی مشهدی با تأکید بر لزوم کنترل مصرف ادارات اظهار داشت: مصرف برق ادارات پس از پایان ساعات اداری باید به‌صورت جدی پایش شود و در صورت عدم رعایت، قطع برق در دستور کار قرار گیرد.

رجبی مشهدی بااشاره به رویکرد وزارت نیرو تصریح کرد: هدف‌گذاری صنعت برق این است که هیچ‌گونه خاموشی در بخش خانگی اعمال نشود و تحقق این هدف، منوط به اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرفی است که از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ می‌شود و این برنامه‌ها باید هم در بخش اداری و هم مشترکان بزرگ و صنایع و هم در حوزه شرکت‌های توزیع، بدون استثنا اجرا شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم صنایع در برنامه‌های مدیریت مصرف گفت:به دلیل محدود بودن ساعات اعمال مدیریت، در مجموع حدود ۲۰ درصد انرژی صنایع مشمول مدیریت می‌شود و به بیان دیگر، ۸۰ درصد انرژی مورد نیاز صنایع همچنان تأمین خواهد شد؛ موضوعی که باید به‌درستی برای مدیران استانی و افکار عمومی تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها کوتاه‌مدت است و در صورت اجرای مناسب، طی یکی دو ماه آینده قابل جمع‌بندی خواهد بود و نیازی به تشدید یا توسعه آن نخواهد بود.



رجبی مشهدی با اشاره به افزایش مطالبات صنعت برق از بخش صنایع گفت: مطالبات شرکت‌های برق از صنایع از ۸۰ همت فراتر رفته و در شرایطی که کاهش مصرف منجر به کاهش درآمد شده، صنعت برق برای تعمیرات نیروگاهی، توسعه شبکه و پایداری تأمین، بیش از هر زمان نیازمند نقدینگی است. در این مقطع، لازم است اخطار‌های قانونی مطالبات به‌طور جدی صادر و پیگیری شود و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام گیرد.



مدیرعامل توانیر با تأکید بر عدالت در اجرا تصریح کرد: صنایع مشابه، چه متصل به شبکه برق منطقه‌ای باشند و چه در حوزه توزیع قرار داشته باشند، باید مشمول برنامه‌های یکسان مدیریت مصرف شوند و هیچ مزیتی نباید برای یک بخش نسبت به بخش دیگر ایجاد شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بازار برق افزود: صنایعی که نیاز فوری و مداوم به برق دارند، می‌توانند از مسیر‌هایی مانند خرید برق از تابلوی برق سبز یا برق آزاد اقدام کنند که در این صورت، مشمول محدودیت‌های مدیریت مصرف نخواهند شد.