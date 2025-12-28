مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در پی برودت هوا و بارش برف سنگین، از احتمال مشاهده گونه‌های مختلف حیات وحش در حاشیه روستا‌ها و مناطق مسکونی خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تعرض، شکار یا آزار جانوران خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرزاد زندی اظهار کرد: سرمای شدید و پوشش برفی گسترده در ارتفاعات سبب می‌شود بسیاری از گونه‌های جانوری برای یافتن غذا و پناهگاه به نقاط پست‌تر و مناطق نزدیک به محل زندگی انسان‌ها کوچ کنند.

وی ادامه داد: در روز‌های گذشته گزارش‌هایی از حضور پرندگان شکاری، کبک، تیهو، خرگوش، روباه، شغال و حتی گونه‌های علف‌خوار مانند بز و میش وحشی در روستا‌ها و اطراف دامداری‌ها به ثبت رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی سرد و کمبود منابع غذایی، حضور جانوران در حاشیه سکونتگاه‌ها امری طبیعی است و همکاری مردم در این ایام برای حفاظت از گونه‌های وحشی بسیار حیاتی است؛ ازاین رو از مردم درخواست می‌شود از شکار، تیراندازی و حتی نزدیک‌شدن و غذادهی به حیوانات خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد آسیب‌دیده یا گرفتار، با ادارات محیط زیست و پاسگاه‌های محیط‌بانی تماس بگیرند.

زندی با اشاره به آمادگی کامل یگان حفاظت محیط زیست، افزود: پاسگاه‌های محیط‌بانی در مناطق مختلف استان در حالت آماده‌باش هستند و هرگونه گزارش مردمی در سریع‌ترین زمان پیگیری می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ با این اداره‌کل تماس حاصل کرده و موارد مشاهده‌شده را اطلاع دهند.

وی با قدردانی از همکاری جوامع محلی، دهیاران و علاقه‌مندان به طبیعت در حمایت از حیات وحش، بیان کرد: زمستان فصل سختی برای گونه‌های جانوری است و کوچک‌ترین همیاری مردم از پرهیز از آزار گرفته تا اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند به نجات جان بسیاری از موجودات بینجامد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تاکید کرد: ماموران و محیط‌بانان استان ضمن گشت‌زنی‌های منظم، هرگونه تخلف شکار و صید را به‌صورت جدی پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.