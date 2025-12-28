پخش زنده
نخستین نمایشگاه دائمی آنلاین کشور در حوزه سلامت، با همکاری پارک علم و فناوری سلامت مشهد راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارگزار فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ پارک علم و فناوری سلامت مشهد گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردهای نوآورانه در حوزه سلامت، پزشکی، تجهیزات پیشرفته، فناوریهای نوین و صنایع دارویی طراحی و اجرا شده و بستری جامع برای عرضه توانمندیهای شرکتهای فناور و دانشبنیان فراهم آورده است.
محسن شجاعی افزود: این نمایشگاه بهعنوان یک بستر دائمی، تعاملی و آنلاین، امکان معرفی محصولات، خدمات و ظرفیتهای شرکتها و فعالان حوزه سلامت را در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند.
وی ادامه داد: نمایشگاه دائمی آنلاین سلامت، فرصت مناسبی برای توسعه همکاریها، جذب سرمایهگذار، بازاریابی نوآوریها و ایجاد شبکهای مؤثر از تعامل میان شرکتها، مراکز درمانی، دانشگاهها و نهادهای پشتیبان به شمار میرود.
شجاعی با اشاره به ویژگیها و مزیتهای این نمایشگاه تصریح کرد: امکان معرفی دستاوردها و توانمندیهای شرکتهای عضو پارک، جستوجوی سریع محصولات و شرکتها، نمایش جدیدترین تولیدات و توسعه بازار و جذب سرمایهگذار از جمله مزایای این بستر دیجیتال است.
به گفته او، بهرهمندی از تجربه کاربری پیشرفته (UX/UI)، افزایش بازدید از وبسایت شرکتها، افزودن موقعیت مکانی، استفاده از بیش از ۶۰ افزونه کاربردی، تأیید دو مرحلهای برای ارتقای امنیت، مشاهده همزمان صفحات در حالت تلفن همراه و مانیتور، راهاندازی فروشگاه آنلاین در غرفهها و حذف محدودیتهای مکانی و زمانی از دیگر مزایاست.
کارگزار فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ پارک علم و فناوری سلامت مشهد تاکید کرد: در این نمایشگاه امکان نمایش چندرسانهای محصولات، خدمات، نوآوریها و اختراعات شرکتهای فناور و دانشبنیان به مخاطبان داخلی و خارجی فراهم شده است و اطلاعات تخصصی بهصورت ویدئو، بروشور دیجیتال و سایر ابزارهای نوین ارائه میشود.
او ادامه داد: طراحی واکنشگرا برای موبایل و دسکتاپ، سرعت بارگذاری بالا، رابط کاربری ساده و حرفهای، قابلیت بهروزرسانی کامل اطلاعات توسط شرکتها، بهبود وضعیت سئو وبسایتهای اصلی و ایجاد ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، صنایع سلامت، سرمایهگذاران و شتابدهندهها از دیگر قابلیتهای این پلتفرم است.
شجاعی افزود: شرکتها میتوانند با چند کلیک ساده، افزونههایی مانند جدول مشخصات، فرم رزرو و نظرسنجی را به غرفه خود اضافه و پس از تأیید دو مرحلهای، تغییرات را بهصورت مستقیم اعمال کنند؛ همچنین امکان مشاهده همزمان محتوا در حالت موبایل و دسکتاپ برای ارتقای کیفیت نمایش فراهم شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نمایشگاه دائمی آنلاین سلامت با تسهیل همکاریهای B۲B و B۲G، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از شرکتها و محصولات فناورانه، کاهش هزینههای بازاریابی و حضور فیزیکی در نمایشگاههای پرهزینه و امکان معرفی دائمی شرکتها در تمام روزهای سال، گامی مؤثر در توسعه اقتصاد دانشبنیان و ترویج فناوری و نوآوری در حوزه سلامت به شمار میرود.