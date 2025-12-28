اعتکاف در ماه رجب، فرصتی ارزشمند برای مسلمانان فراهم می‌آورد تا در فضایی آرام به عبادت، تفکر و بازنگری در مسیر معنوی خود بپردازند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اعتکاف در ماه رجب، به‌عنوان یکی از سنت‌های اصیل اسلامی، فرصتی ارزشمند برای مسلمانان فراهم می‌آورد تا در فضایی آرام و به دور از هیاهوی زندگی روزمره، به عبادت، تفکر و بازنگری در مسیر معنوی خود بپردازند.

واژه «اعتکاف» از ریشه «عکف» و باب افتعال گرفته شده و در لغت به معنای توقف طولانی، همراهی مستمر با چیزی و نوعی حبس اختیاری است. در قرآن نیز به اعتکاف مشرکان در برابر بت‌ها اشاره شده و از همین رو معنای لغوی آن را «ماندن بر چیزی و سکونت در مکانی با استمرار» دانسته‌اند.

در اصطلاح دینی، اعتکاف به معنای اقامت در مسجد برای مدت سه روز یا بیشتر با هدف عبادت و خودسازی است. در کشور ما روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب که به «ایام‌البیض» شهرت دارند، زمان برگزاری این آیین معنوی است؛ هرچند در روایات، اعتکاف در ماه‌های شعبان و رمضان نیز دارای فضیلت فراوان شمرده شده است. نامگذاری این ایام به «ایام‌البیض» به دلیل کامل بودن ماه و روشنایی ویژه آسمان در شب‌های آن است.

این آیین در ماه رجب ـ که از ماه‌های حرام و دارای جایگاه ویژه در فرهنگ دینی است ـ اهمیت مضاعفی دارد و زمینه نزدیکی بیشتر انسان به خداوند و تقویت روحیه معنوی را فراهم می‌سازد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تلاوت قرآن کریم، اقامه نماز و دعا، از برکات این ماه بهره‌مند می‌شوند و به درک عمیق‌تری از مفاهیم دینی دست می‌یابند. اعتکاف در رجب، علاوه بر جنبه عبادی، فرصتی برای خودسازی، بازاندیشی در اهداف فردی و تقویت آرامش روحی است؛ تجربه‌ای که می‌تواند آثار مثبت و ماندگاری بر زندگی انسان برجای گذارد.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی در خصوص هماهنگی برنامه‌های مراسم معنوی اعتکاف کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس، گفت: ایام اعتکاف از سیزدهم ماه رجب ولادت حضرت امیرالمومنین (ع) آغاز می‌شود و تا پانزدهم رجب مصادف با وفات حضرت زینب کبری (س) ادامه می‌یابد که در این خصوص کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با همکاری دیگر ارکان مسجد ضمن ثبت نام از اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان برای شرکت در این مراسم عبادی و خودسازی، در حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه‌های مختلف برای حضور معتکفین هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر اعتکاف‌های دانش‌آموزی و دانشجویی با حضور نوجوانان و جوانان رونق پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش‌های رسیده از ثبت نام‌ها، در جمع معتکفین نوجوانان و جوانان نیز حضور چشمگیر دارند که از این فرصت می‌توان برای جذب آنان به مساجد بهره برد.

او همچنین یادآور شد: اعتکاف‌های مادر و فرزندی، پدر و فرزندی نیز برای تقویت پیوند بین اولیا و فرزندان تدارک دیده شده است که زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ایام را نیز برای خودسازی و تهذیب نفس فراهم می‌کند.