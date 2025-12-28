کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با تداوم فعالیت سامانه بارشی، در نقاطی از استان بویژه بعدازظهر و شب رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

پیش بینی رگبار باران و رعد و برق از بعدازظهر امروز، ۷ دی

پیش بینی رگبار باران و رعد و برق از بعدازظهر امروز، ۷ دی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بویژه بعدازظهر و شب، در مناطق و ارتفاعات غرب و سواحل و جزایر غربی استان بتدریج بخش‌هایی از تنگه هرمز، دریای عمان و برخی نقاط شرقی، مرکزی و شمالی استان رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطق دریایی استان از امروز تا ظهر فردا، با فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، افزایش باد جنوب شرقی و تلاطم دریا نیز مورد انتظار است.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی خودداری شود و تدابیر لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

او افزود: فردا با تقویت فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در تردد‌های دریایی و هوایی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با پیش بینی ثابت ماندن الگو‌های هواشناسی، تمرکز بارش این سامانه فردا در محدوده سواحل و جزایر استان و مناطق غربی، شرقی و مرکزی استان خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود ساکنان و مسافران از قرار گیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

او افزود: از ظهر فردا، خلیج فارس بتدریج تنگه هرمز با وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی - شمال غربی نسبتا مواج و از سه شنبه تا چهارشنبه، دریا با وزش باد شدید جنوب غربی- شمال غربی مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا دوشنبه افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه و از سه شنبه تا پایان هفته، کاهش دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.