عملیات گازرسانی به ۲ روستای در بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار چاروسا از آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای دره خواجه و کل بازار در این بخش خبر داد.
صفا حبیبی در حاشیه بازدید از طرح گاز رسانی به روستاهای دره خواجه و کل بازار، گفت: یکی از اصلیترین مطالبات مردم این روستاها، گازرسانی بود که با پیگیریها این طرحها آغاز شد.
حبیبی با اشاره به مشکلات مردم این روستاها به دلیل نبود گاز در این مناطق اضافه کرد: عملیات گازرسانی به روستاهای دره خواجه و کل بازار از ابتدای هفته گذشته با تجهیز کارگاه، رسماً آغاز شده است.
حبیبی با تاکید بر اهمیت این طرح گازرسانی ادامه داد: این طرح گازرسانی در دهه فجر امسال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید و مردم این این دو روستا از نعمت گاز بهرهمند میشوند.
بخشدار چاروسا از پیگیریها برای گازرسانی به روستاهای کمردوغ و آبله خبر داد و گفت: با تکمیل گازرسانی به دو روستای کمردوغ و آبله، همه روستاهای بخش چاروسا از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.