شورای برنامهریزی سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از انتشار فراخوان عمومی برای دریافت طرحهای عالمانه، خلاقانه و جذاب جهت اجرا در سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای برنامهریزی سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در دومین نشست خود از انتشار فراخوان عمومی برای دریافت طرحهای عالمانه، خلاقانه و جذاب خبر داد.
براساس این گزارش، طرحهای منتخب پس از داوری و انتخاب در بخشهای مختلف نمایشگاه بین المللی قرآن، اجرا خواهند شد.
در دومین نشست شورای برنامهریزی سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، روند بررسی و تصویب طرحها و برنامههای نمایشگاه و همچنین مبادی ورودی طرحها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس سیودومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در این نشست اعلام کرد: فراخوان عمومی برای دریافت «طرحهای نمایشگاهی» بزودی منتشر خواهد شد و امیدواریم از درون این ایدهها و طرحها گوهرهای ناب و درخشانی استخراج شود که در نمایشگاه قرآن کریم، افتخار آفرین و چشمنواز باشند.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به اهداف این فراخوان گفت: این اقدام با هدف بهرهگیری از ایدههای عالمانه، خلاقانه و پرجاذبه در طراحی و اجرای بخشهای مختلف نمایشگاه در حوزه قرآن و عترت انجام میشود.
حجت الاسلام و المسلمین ارباب سلیمانی افزود: طرحهای برگزیده پس از بررسی و داوری معرفی شده و در سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم به اجرا گذاشته خواهند شد.