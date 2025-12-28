



انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم امینیان از فرمانداران پرتلاش دولت وفاق ملی که در حین خدمت به لقاءالله پیوست موجب تاثر و تالم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام تسلیت اسکندر مومنی وزیر کشور به شرح زیر است:انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت مرحوم امینیان از فرمانداران پرتلاش دولت وفاق ملی که در حین خدمت به لقاءالله پیوست موجب تاثر و تالم شد.

اینجانب درگذشت این همکار پرتلاش و وظیفه‌شناس را به خانواده محترم ایشان و مردم شریف مراغه تسلیت عرض می‌کنم و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم.