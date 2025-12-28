پیام تسلیت وزیر کشور به مناسبت درگذشت فرماندار مراغه
وزیر کشور در پیامی درگذشت مرحوم امین امینیان فرماندار مراغه را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،متن پیام تسلیت اسکندر مومنی وزیر کشور به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحوم امینیان از فرمانداران پرتلاش دولت وفاق ملی که در حین خدمت به لقاءالله پیوست موجب تاثر و تالم شد.
اینجانب درگذشت این همکار پرتلاش و وظیفهشناس را به خانواده محترم ایشان و مردم شریف مراغه تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم.