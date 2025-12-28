به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلال ملکی با بیان اینکه تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر تهران از ۱۲۹ مورد به ۵۴ ساختمان کاهش یافته است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۸۰ هزار ساختمان توسط کارشناسان آتش‌نشانی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته‌اند که برخی از این ساختمان‌ها چندین بار بازدید شده‌اند و تمامی آنها دستورالعمل‌ها و اخطار‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: البته این تعداد تنها بخشی از ساختمان‌های شهر تهران را شامل می‌شود، اما با تمام توان و ظرفیت در حال انجام این مأموریت هستیم. این اقدام بر اساس تجربیات کشور‌های پیشرفته و حرفه‌ای در حوزه ایمنی انجام شده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

ملکی با اشاره به دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان خطر، گفت: پس از ارزیابی‌ها، ساختمان‌ها در چهار گروه «بسیار پرخطر»، «پرخطر»، «میان‌خطر» و «کم‌خطر» طبقه‌بندی شدند. در ابتدا ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر با کاربری‌ها، قدمت‌ها و شرایط مختلف شناسایی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: حدود ۴۰ هزار ساختمان در سطح «پرخطر» قرار دارند که مدت‌هاست دستورالعمل‌های ایمنی به آنها ابلاغ شده و پیگیری‌ها و مذاکرات لازم با مالکان و متصرفان این ساختمان‌ها نیز در حال انجام است.