پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه از ۸۰ هزار ساختمان پایتخت بازدید ایمنی شده است ، گفت: در تهران ۴۰ هزار ساختمان در فهرست پرخطرها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلال ملکی با بیان اینکه تعداد ساختمانهای بسیار پرخطر تهران از ۱۲۹ مورد به ۵۴ ساختمان کاهش یافته است، تصریح کرد: در سالهای اخیر بیش از ۸۰ هزار ساختمان توسط کارشناسان آتشنشانی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتهاند که برخی از این ساختمانها چندین بار بازدید شدهاند و تمامی آنها دستورالعملها و اخطارهای لازم را دریافت کردهاند.
وی افزود: البته این تعداد تنها بخشی از ساختمانهای شهر تهران را شامل میشود، اما با تمام توان و ظرفیت در حال انجام این مأموریت هستیم. این اقدام بر اساس تجربیات کشورهای پیشرفته و حرفهای در حوزه ایمنی انجام شده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.
ملکی با اشاره به دستهبندی ساختمانها از نظر میزان خطر، گفت: پس از ارزیابیها، ساختمانها در چهار گروه «بسیار پرخطر»، «پرخطر»، «میانخطر» و «کمخطر» طبقهبندی شدند. در ابتدا ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر با کاربریها، قدمتها و شرایط مختلف شناسایی شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: حدود ۴۰ هزار ساختمان در سطح «پرخطر» قرار دارند که مدتهاست دستورالعملهای ایمنی به آنها ابلاغ شده و پیگیریها و مذاکرات لازم با مالکان و متصرفان این ساختمانها نیز در حال انجام است.