پارک فناوری پردیس فراخوانی گسترده برای واگذاری اراضی آغاز کرده که برای نخستینبار امکان استقرار شرکتهای بزرگ، هلدینگها و ایجاد کمپهای فناوری در قطعات بالای سه هکتار را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس از آغاز یکی از گستردهترین فراخوانهای واگذاری اراضی در منطقه بینالمللی نوآوری ایران خبر داد و گفت: در این فراخوان برای نخستینبار، امکان استقرار شرکتهای بزرگ، هلدینگها و ایجاد کمپهای فناوری در قطعات بالای سه هکتار فراهم شده است.
محمدحسین عسکری با تشریح جزئیات فراخوان جدید واگذاری اراضی منطقه نوآوری ایران گفت: این فراخوان از چند جهت نقطه عطف محسوب میشود؛ نخست اینکه برای اولینبار، امکان واگذاری زمین جهت ایجاد کمپهای فناوری و زیستبومهای اختصاصی فراهم شده است.
وی ادامه داد: دومین ویژگی این فراخوان آن است که بزرگترین قطعه واگذارشده تاکنون کمتر از یک هکتار بوده، اما اکنون امکان واگذاری قطعات چند هکتاری و حتی تا حدود ۱۰ هکتار نیز مهیا شده است.
اولویت با ۷ حوزه راهبردی فناوری
عسکری با اشاره به اولویتهای پذیرش در این فراخوان اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ مصوبه ایجاد منطقه بینالمللی نوآوری ایران، تمرکز منطقه بر شش حوزه اصلی شامل سلامت، میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای مالی (فینتک) است. علاوه بر این، صنایع خلاق و فرهنگی با محوریت فناوری مانند بازیسازی، تولید محتوا، رسانه، فیلم و انیمیشن نیز بهعنوان حوزه هفتم در اولویت قرار دارند.
واگذاری زمین در فازهای توسعهای
عسکری گفت: در این فراخوان، بخشی از اراضی باقیمانده فاز ۳، بخشهایی از فاز ۵ و همچنین قسمتی از فاز ۶ منطقه برای واگذاری در نظر گرفته شده است. مجموع این اراضی حدود ۱۴ تا ۱۵ هکتار است که در قالب قطعات متنوع به شرکتهای واجد شرایط واگذار میشود.
وی افزود: واگذاریها در دو مقیاس انجام میشود؛ قطعات خُرد از حدود ۸۰۰ مترمربع تا زیر ۳ هکتار ویژه شرکتهای کوچک و متوسط فناور و دانشبنیان، و برای نخستینبار، قطعات بزرگ بالای ۳ هکتار در قالب کمپهای فناوری که مناسب استقرار شرکتهای بزرگ و هلدینگهاست.
مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: این فراخوان، یکی از آخرین ظرفیتهای واگذاری اراضی در فازهای فعلی منطقه است و نقش مهمی در تکمیل زنجیره استقرار شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ فناور و شکلگیری زیستبومهای فناوری آیندهمحور در منطقه بینالمللی نوآوری ایران خواهد داشت.
فرایند پذیرش تا امضای قرارداد
عسکری درباره روند بررسی درخواستها توضیح داد: از هفته گذشته جلسات معارفه برای شرکتهای ثبتنامشده آغاز شده و تلاش میکنیم این جلسات بهصورت گروهی برگزار شود. پس از ارائه کامل مزایا، شرایط فراخوان و پاسخ به سؤالات، شرکتهایی که تمایل به ادامه مسیر دارند وارد مرحله تکمیل اطلاعات و ارزیابی فنی و مالی میشوند.
وی در پایان گفت: پس از بازدید از محل فعالیت شرکتها و بررسی در کمیته پذیرش، متقاضیان واجد شرایط وارد مرحله انتخاب زمین و انعقاد قرارداد خواهند شد. پیشبینی ما این است که با پایان مهلت فراخوان در ۲۲ دیماه، فرایند عقد قراردادها از اواخر بهمنماه آغاز و حداکثر تا نیمه اسفند نهایی شود.