مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع ۲۹ هزار و ۳۲ تن کود شیمیایی اوره در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس محسن نظامدوست گفت: با برنامهریزیهای دقیق صورتگرفته و بهمنظور تغذیه بهینه مزارع و باغات استان، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری مقدار ۲۹ هزار و ۳۲ تن کود شیمیایی اوره تأمین و از طریق شبکه گسترده کارگزاریهای تحت پوشش در سراسر استان توزیع شده است.
وی با تاکید بر نظارت دقیق بر فرآیند عرضه نهادهها افزود: این میزان کود با هدف دسترسی آسان کشاورزان به نهادههای استراتژیک، با قیمت مصوب دولتی در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
نظام دوست ادامه داد: فرآیند توزیع این نهادهها بر اساس سهمیهبندیهای کارشناسی و از طریق سامانه هوشمند پایش مواد کودی انجام شده تا از مصرف صحیح و عدالت در توزیع اطمینان حاصل شود و ثبت هزاران حواله الکترونیک در سال جاری، گویای شفافیت کامل در زنجیره توزیع و اطمینان از رسیدن کود به دست مصرفکننده واقعی است.