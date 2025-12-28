پخش زنده
در ۱۰۰ نقطه استان کرمان برنامههای یوم الله ۹ دی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: ۹ دی یکی از روزهای ماندگار و سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی است.
حسین انجم شعاع افزود:مردم با بصیرت، آگاهی، شناخت درست و غیرت دینی آمدند و بساط فتنه را در ۹ دی ۸۸ جمع کردند و این بصیرت مردم باعث جمعشدن فتنه شد.
وی عنوان کرد:ستادهای شهرستانی یومالله ۹ دی تشکیل شده است و برنامهها در ۱۰۰ نقطه از استان کرمان برگزار میشود.
انجمشعاع گفت: آیین محوری یومالله ۹ دی در روز سهشنبه، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه با سخنرانی حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در مصلای امام علی (ع) برگزار میشود..
وی بیان کرد: مسابقه بصیرت ویژه دانشآموزان و معلمان، ویژهبرنامه ۹ دی در مسجد قائم (عج)، مسابقات فرهنگی، دعای کمیل و ندبه، همایش پیادهروی، نمایشگاه تبیینی و نشست هادیان سیاسی در نیروی انتظامی از دیگر برنامههاست..
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان اظهار داشت: نشست تبیینی ویژه اساتید و دانشجویان، نمایشگاه عکس در مساجد، کارگاه آموزشی و بصیرتی در جمعیت هلالاحمر، برنامه ۹ دی در ادارات، فضاسازی میدانی و تولید محتوا و انتشار فضای مجازی نیز برگزار میشود.