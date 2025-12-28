به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پی بارش‌های پراکنده بامداد امروز، میزان رطوبت در آبادان به ۹۴ درصد رسید.

ابرناکی هوا و بارش نم نم باران پس از روز‌های مملو از آلایندگی صنعتی، اما حال و هوای دل انگیزی به طبیعت بخشید.

در سومین روز فعالیت سامانه بارشی در استان، بارش باران، برف، تگرگ و رعد و برق شهر‌های مختلف استان را فرا گرفت و موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شد.

بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد همچنان تا روز سه شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار دارد که در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد تا اواسط روز دوشنبه خواهد شد.

از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

بیشترین حجم بارش‌ها در نیمه شمالی، بخش‌های شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود،

لذا آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین در این ایام شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی خواهیم بود.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۱۸.۴ و دهدز با دمای ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته سامانه بارشی در لالی ۱۷.۵، ایذه ۱۴.۹، دهدز ۱۴.۲، مسجد سلیمان ۱۳.۷ و رامهرمز ۱۰.۱ میلی متر بارید، ادامه داد: این میزان در شهر‌های گتوند ۸.۶، ایستگاه کشاورزی اهواز ۵.۸، حسینیه اندیمشک ۵.۳، دزفول ۴.۳، شوشتر ۳.۷، اهواز ۳، شوش ۲.۶، هندیجان و ماهشهر ۱، بهبهان ۰.۹، شادگان ۰.۸، امیدیه ۰.۶، آغاجاری ۰.۴، بستان و آبادان ۰.۱ میلی متر ثبت شد.

محمد سبزه زاری درباره کاهش محسوس دما و احتمال سرما زدگی محصولات از اواخر وقت سه شنبه تا اواسط وقت پنجشنبه در اغلب مناطق استان هشدار داد. بطوری که از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما سبب یخ زدگی سطح زمین خواهد شد.

همچنین از پیش از ظهر امروز یکشنبه تا پایان روز چهارشنبه دور از ساحل و سواحل خوزستان مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود.

شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق است.