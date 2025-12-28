وزارت امور خارجه افغانستان، اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی لند» را به عنوان کشور مستقل محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه‌ای به رسمیت شناختن منطقه‌ای موسوم به «سومالی لند» از جمهوری فدرال سومالی به عنوان کشور مستقل از سوی رژیم اسرائیل را به شدت محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: این اقدام تلاش برای تجزیه یک کشور اسلامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت و تمامیت ارضی دولت سومالی است که پیامد‌های منفی برای صلح و ثبات منطقه دارد.

حکومت افغانستان در چهار سال گذشته همواره به اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده است.