در جشنوارهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از ۴۸ دانشجوی نخبه و برترینهای شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقامیری با اشاره به دستاوردهای دانشجویان شاهد و ایثارگر در کنکور سال ۱۴۰۴، گفت:از این تعداد، ۲۶ نفر در مقطع کارشناسی، موفق به کسب رتبههای بین ۱ تا ۵۰۰ شدهاند که نشاندهنده سطح بالای علمی این عزیزان است و این موفقیت، گواهی بر قابلیتهای آنها بدون نیاز به سهمیه است.
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۹ نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزیده شده و رتبههای ۱ تا ۵ کنکور کشوری را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ۳ دانشجوی دکتری شاهد و ایثارگر در صدر فهرست نخبگان قرار دارند؛ اظهار کرد: ۲۰ نفر از این برگزیدگان در دانشگاه تهران، ۱۲ نفر در دانشگاه شریف، ۲ نفر در دانشگاه شهید بهشتی و ۲ نفر دیگر در دانشگاه الزهرا مشغول به تحصیل هستند. سایر دانشجویان نیز در دانشگاههای معتبر دیگر از جمله کردستان، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد ادامه تحصیل میدهند.
آقامیری گفت: امسال، چهارمین سالی است که از دانشجویان برتر تقدیر میشود. نکته حائز اهمیت در این رویداد، هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جلوگیری از موازیکاری است. امیدواریم این مراسم، به بهترین شکل برگزار شود و فرصتی برای ادای احترام به شهدای گرانقدر کشورمان فراهم کند.
دکتر شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: این دانشگاه ۱۱۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و یکی از مراکز دانشگاهی شهیدپرور کشور است.
او جایگاه علمی ایران را حاصل تلاش و فداکاری نسلهای گذشته دانست و افزود: مسیر پیشرفت علمی کشور در شرایط مختلف ادامه پیدا کرده است. دکتر شکریه تأکید کرد ایران در دورههای مختلف فشار و رقابت جهانی توانسته برخی معادلات بینالمللی را تغییر دهد و در حوزههای علمی به موفقیت برسد.
او گفت این موفقیتها مرهون شهیدانی است که مسیر انقلاب را تضمین کردند و حفاظت از این ارزشها همچنان ضروری است.
رئیس دانشگاه دانشجویان را نسل چهارم انقلاب خواند و افزود: نسلی که پرچم مسیر علمی و اجتماعی را از نسل گذشته تحویل گرفته و اکنون در آغاز مرحله تازهای از فعالیت قرار دارد.
او اضافه کرد: دانشجویان با ورود به رتبههای برتر، توانستهاند محدودیتهای علمی را پشت سر بگذارند و از آنها انتظار میرود نقش مؤثری در ادامه مسیر انقلاب و توسعه علمی کشور ایفا کنند.
دکتر شکریه توضیح داد: هدف ایران این است که از کشورهای مختلف دانشجو پذیرش شود و آنها بتوانند پس از آموزش در ایران، نماینده دیدگاه جمهوری اسلامی در کشور خود باشند.
محمدی رئیس سازمان سنجش نیز گفت : . طی بیش از بیست سال فعالیت آموزشی، ۱۲۸ رتبه برتر در آزمون سراسری، ۴۵ رتبه برتر در آزمون کارشناسی ارشد و ۴۴ رتبه برتر در آزمون دکترای کشور به دست آمده و مجموعاً ۲۱۷ رتبه برتر ثبت شده است.
او افزود : آزمون سراسری ایران، مشابه آزمونهای بینالمللی مانند گائوکائو در چین، آزمونهای ژاپن و کره جنوبی، از نظر اعتبار علمی و قابلیت پیشبینی موفقیت آینده تحصیلی و شغلی، در سطح جهانی به رسمیت شناخته میشود.
یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران به حدود یازده هزار دانشجوی مشمول سهمیه ایثارگری در دانشگاههای کشور اشاره کرد و گفت: این دانشجویان با هماهنگی دستگاههای اجرایی، خدمات آموزشی و رفاهی دریافت میکنند.