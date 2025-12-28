به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با وجود اعلام ستاد بحران و پلیس راه شهرستان پیرانشهر مبنی بر جلوگیری از سفر غیر ضرور، اما متاسفانه شب گذشته برخی از رانندگان بدون توجه به توصیه‌های ارائه شده چند ساعاتی در محدوده پست دواب دچار برف و کولاک شدند که با تلاش عوامل امدادی و پلیس راه به مسیر خود ادامه دادند.

این بارش‌ها تا اوایل صبح امروز ادامه داشت که با تلاش راهداران مسیر‌ها بطور مداوم نمک پاشی میشود، اما شدت بارش‌ها باعث شده است تا گردنه‌های کوهستانی از جمله پست دوآب، کولیج و مسیر منتهی به مرز تمرچین دچار کولاک شدید باشد.

پلیس راه پیرانشهر نیز از مردم و رانندگان خواسته تا ضمن خودداری از سفر غیرضرور زنجیر چرخ و لباس گرم به همراه داشته و باک پر داشته باشند.