کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: وزش باد شدید طی امروز و فردا نقاط مختلف این استان را تحت تاثیر قرار میدهد و پدیده غالب جوی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: بر اساس بررسی دادهها و نقشههای پیش یابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده وزش باد شدید همراه با بارشهای پراکنده و خفیف در سطح استان را خواهیم داشت.
او تأکید کرد: از امشب تا پایان روز دوشنبه، بارشها به ویژه در نقاط نیمه غربی استان همدان شدت خواهد یافت و ریزش برف در این نقاط را شاهد خواهیم بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان افزود: در ۴۸ ساعت آینده پدیده غالب در هوای استان همدان وزش باد شدید و بارش برف خواهد بود.
باقری شکیب تصریح کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر نخواهد داشت، اما از روز سه شنبه وضعیت جوی با کاهش دما همراه است.