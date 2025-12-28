کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: وزش باد شدید طی امروز و فردا نقاط مختلف این استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پدیده غالب جوی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش یابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده وزش باد شدید همراه با بارش‌های پراکنده و خفیف در سطح استان را خواهیم داشت.

او تأکید کرد: از امشب تا پایان روز دوشنبه، بارش‌ها به ویژه در نقاط نیمه غربی استان همدان شدت خواهد یافت و ریزش برف در این نقاط را شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان افزود: در ۴۸ ساعت آینده پدیده غالب در هوای استان همدان وزش باد شدید و بارش برف خواهد بود.

باقری شکیب تصریح کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر نخواهد داشت، اما از روز سه شنبه وضعیت جوی با کاهش دما همراه است.