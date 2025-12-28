پخش زنده
اوج فعالیت سامانه بارشی از آخر وقت امشب یکشنبه ۷ دی تا اوایل وقت سهشنبه در خراسان جنوبی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته به تناسب افزایش ابر را در استان خواهیم داشت و تا صبح چهارشنبه با توجه به فعالیت سامانههای بارشی در برخی ساعات، وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق و در نقاط سردسیر بارش تگرگ و تشکیل مه پیش بینی میشود.
لطفی افزود: اوج فعالیت این سامانه از آخر وقت امشب تا اوایل وقت سهشنبه است که شدت بارشها در برخی نقاط باعث جاری شدن روان آب و آبگرفتگی معابر هم خواهد شد.
وی گفت: سه شنبه، عمده بارشها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت برف خواهد بود و برای روز چهارشنبه دمای هوا به طور محسوس کاهش پیدا میکند.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد روز گذشته افزود: سطح هشدار برای شهرستانهای نهبندان، بخشی از نقاط شهرستانهای خوسف و عشق آباد نارنجی است.
لطفی گفت: بر اساس وضعیت جوی، اطمینان از استحکام پوشش گلخانهها، سقفهای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، اجتناب از توقف یا پارک خودرو کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره، پرهیز از سفرهای غیر ضرور، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پاکسازی جویها و راه آبها و دهانه پلها، ترمیم بندسارها و سیل بندها، اجتناب از اسکان یا توقف و چرای دام در حاشیه مسیلها و مناطق مرتفع توصیه میشود.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای ۲ درجه زیر صفر سردترین و دهسلم و بندان با ۱۹ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۴ و ۱ درجه ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی استان افزود: همچنین در این مدت ایستگاه کریمو با دو میلیمتر آب حاصل از برف، طاهرآباد با یک میلیمتر باران و باغستان، بشرویه، سرایان، سه قلعه و غنی آباد هم کمتر از یک میلیمتر بارش را ثبت کردهاند.