به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر»، امروز (یکشنبه ۷ دی‌ماه)، با استفاده از ماهواره‌بر سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شوند؛ مأموریتی که در چارچوب برنامه توسعه کاربرد‌های فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف تقویت خدمات سنجش از دور و توسعه کاربرد‌های داده‌محور اجرا خواهد شد.

این پرتاب که در مدار نزدیک زمین و در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فضایی کشور در سال جاری به شمار می‌رود و امکان بهره‌برداری هم‌زمان از چند ماهواره بومی را در حوزه‌های متنوع خدماتی، زیرساختی و مدیریتی فراهم می‌کند.

پایا؛ ماهواره سنجش از دور با دقت تصویربرداری بالا

ماهواره «پایا» که با نام «طلوع ۳» نیز شناخته می‌شود، با مشارکت صنایع الکترونیک ایران طراحی و ساخته شده که در رده ماهواره‌های سنجش از دور قرار دارد و با وزنی در حدود ۱۵۰ کیلوگرم، از جمله پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری ساخت داخل محسوب می‌شود. این ماهواره قابلیت تصویربرداری با دقت حدود ۵ متر در حالت تک‌طیفی و ۱۰ متر در حالت رنگی را دارد و برای کاربرد‌هایی همچون مدیریت منابع آب، کشاورزی، پایش محیط‌زیست، نقشه‌برداری و رصد مخاطرات طبیعی طراحی شده است.

ظفر ۲؛ نسل جدید ماهواره دانشگاهی با مأموریت‌های ارتقایافته

ماهواره «ظفر ۲» نسخه تکامل‌یافته ماهواره ظفر است که با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده و در کلاس وزنی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۵ کیلوگرم قرار دارد. این ماهواره با بهره‌گیری از زیرسامانه‌ها و محموله‌های ارتقایافته، مأموریت‌هایی در حوزه سنجش از دور و جمع‌آوری داده‌های کاربردی برای پایش منابع طبیعی و مدیریت سرزمین را دنبال می‌کند.

کوثر ارتقایافته؛ تمرکز بر داده‌های کشاورزی و اینترنت اشیا

نسخه دوم ماهواره «کوثر» به‌عنوان ادامه نسل‌های پیشین این خانواده ماهواره‌ای، با هدف جمع‌آوری داده‌های عملیاتی، پایش اراضی کشاورزی و پشتیبانی از کاربرد‌های مرتبط با اینترنت اشیا توسعه یافته است. این ماهواره نقش مکملی در منظومه ماهواره‌های داده‌محور کشور ایفا می‌کند.