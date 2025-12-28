پخش زنده
سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ در مغرب پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این دوره ۲۴ تیم حضور یافتند که به مدت ۲۸ روز رقابت میکنند. تیمها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه تیمهای اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی میشوند.
مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ ورزشگاه در شهرهای اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار میشود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است.
نتایج و برنامه و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
گروه یک:
تیم مغرب با ۴ امتیاز در صدر است و تیمهای مالی و زامبیا با ۲ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر با یک امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
گروه دو:
تیم مصر با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد و تیمهای آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز دوم و آنگولا و زیمبابوه با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
گروه سه:
اوگاندا ۱ - ۱ تانزانیا
نیجریه ۳ - ۲ تونس (گلهای نیجریه: ویکتور اوسیمن در دقیقه ۴۴، ویلفرد اندیدی ۵۰ و آده مولا لوکمن ۶۷)
تیم نیجریه با ۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود خود را قطعی کرد. تیمهای تونس با ۳ امتیاز دوم و تیمهای تانزانیا و اوگاندا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه چهار:
بنین ۱ - ۰ بوتسوآنا
سنگال ۱ - ۱ کنگوی دموکراتیک
سدریک باکامبئو در دقیقه ۶۱ تیم کنگوی دموکراتیک را پیش انداخت، اما سادیو مانه در دقیقه ۶۹ بازی را به تساوی کشاند.
تیمهای سنگال و کنگوی دموکراتیک با ۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم بنین با ۳ امتیاز سوم است. تیم بوتسوآنا بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و عملا حذف شد.
گروه پنج:
یکشنبه ۷ دی:
گینه استوایی - سودان
الجزایر - بورکینافاسو
تیمهای الجزایر و بورکینافاسو با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای گینه استوایی و سودان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه شش:
یکشنبه ۷ دی:
گابن - موزامبیک
ساحل عاج - کامرون
تیمهای کامرون و ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای گابن و موزامبیک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
در جدول گلزنان ریاض محرز از الجزایر، محمد صلاح از مصر، براهیم دیاس از مغرب، لاسینه سینایوکو از مالی، نیکولاس جکسون از سنگال و الیاس عاشوری از تونس با ۲ گل صدرنشین مشترک هستند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.
مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق میگیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.
در تاریخ جام ملتهای آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار میشود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیمهای کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.
دوره آتی جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.