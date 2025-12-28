پخش زنده
مراسم بزرگداشت حماسه یوم الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بیش از ۷۰ نقطه استان خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: به مناسبت شانزدهمین سالگرد حماسه یوم الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامههای مختلفی در شهرهای مختلف استان برگزار میشود.
حجت الاسلام علیرضا قربانی خزامی با اشاره به اینکه از نهم دی سالروز حماسه بزرگ مردم کشورمان در دفاع از ولایت و آرمانهای اتقلاب اسلامی لغایت ۱۹ دی ماه سالگرد قیام بزرگ مردم قم در سال ۱۳۵۶ به نام دهه بصیرت نامگذاری شده است، ادامه داد: نشستهای تخصیصی با موضوع بصیرت، جهاد تبیین، برپایی ایستگاههای صلواتی و نمایشگاهها با موضوع حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از جمله برنامههای این دهه در استان است.
وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت حماسه یوم الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی روز سه شنبه نهم دی ماه ساعت ۱۹ در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید ضیاء الدین آقا جان پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با حضور مردم بصیر و همیشه در صحنه برگزار میشود.