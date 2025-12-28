شلغم بیضا راهی بازارهای داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس میشود
مدیر جهاد کشاورزی بیضا از تولید بیش از ۲۸۵۰ تن شلغم در سطح ۹۵ هکتار خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی بیضا از تولید بیش از ۲۸۵۰ تن شلغم در سطح ۹۵ هکتار خبر داد و گفت: کارشناسان خواص دارویی شلغم را در تقویت سیستم ایمنی، درمان بیماریهای تنفسی و کاهش عفونتها مؤثر میدانند.
وی گفت: پیشبینی میشود بیش از دو هزار و ۸۵۰ تن محصول شلغم در بیضا تولید شود که علاوه بر بازار مصرف داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
صدیقه مویدی اظهار کرد: عملیات برداشت شلغم تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.
این مقام مسئول بیان کرد: متوسط عملکرد تولید شلغم در شهرستان بیضا در هر هکتار ۳۰ تن است؛ و محصول تولیدی از کیفیت پخت، بافت ترد و بازار پسندی رضایت بخشی برخوردار است.
مویدی توضیح داد: شرایط آب و هوایی مطلوب، بهرهگیری از سیستمهای نوین آبیاری، عملکرد بالا، دوره رشد کوتاه و تناوب با محصولات پاییزه از مزایای کشت این سبزی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به خواص دارویی و آنتی بیوتیکی شلغم عنوان کرد: برداشت دستی و سنتی شلغم زمینه اشتغال ۲۱۰ نفر بهصورت مستقیم و ۱۱۰ نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.