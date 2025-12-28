به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌اله چاوشی، مدیرکل گمرک پرویزخان گفت: به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های بازارچه مرزی تیله‌کوه و در راستای حمایت از مرزنشینان و عدم توقف کالاهای مشمول قانون ساماندهی مبادلات مرزی، این محموله در روزهای گذشته از طریق گمرک پرویزخان که زیرساخت‌های لازم را دارد، ترخیص شد.

وی افزود: این محموله شامل ۲۷ کامیون حامل موز وارداتی از محل سهمیه مرزنشینان سرپل‌ذهاب بوده که با پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده ترخیص شده است.

به گفته وی، کالاهای وارداتی در قالب سهمیه مرزنشینان مشمول معافیت حقوق ورودی هستند.