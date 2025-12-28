برف و کولاک در محورهای آذربایجان شرقی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی از بارش برف همراه با کولاک در اکثر محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ حبیب آبراهه گفت:با توجه به بارش برف همراه با کولاک در اکثر محورهای استان آذربایجان شرقی احتیاط بیشتر توسط رانندگان و استفاده از زنجیر چرخ امری ضروری است.
وی از عموم مردم خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی محورهای مواصلاتی که هم اکنون درگیر بارش برف همراه با کولاک هستند را آزادراه پیامبر اعظم (ص)، محور اهر _ گردنه گویجه بل و سامبوران، محور خواجه _ ورزقان، محور صوفیان_مرند، محور سراب_ گردنه صائین و محور بستان آباد _گردنه شیبلی عنوان کرد.
سرهنگ آبراهه تاکید کرد:رانندگان برای تردد باید از سالم بودن سیستم گرمایشی خودروی خود مطمئن باشند و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیر چرخ و سوخت کافی داشته باشند و حتیالامکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین تردد کشندههای تک محور در آزادراه تبریز به تهران پیامبر اعظم (ص) به جهت بارش برف همراه با کولاک تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
وی گفت:رانندگی در شرایط برفی و لغزنده بودن جادهها یکی از عوامل مهم واژگونی و تصادفات رانندگی است و رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار، ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از توقف، شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز کرده و قبل از سفر وضعیت جادهها را از شماره تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جادهای استعلام کنند.