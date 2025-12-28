پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری «حنظله» با انتشار پیامی اعلام کرد که تلفن همراه تزاحی براورمن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را هک کرده و به حجم گستردهای از اطلاعات محرمانه حلقه نزدیک به او دست یافته است.
این گروه سایبری در پیام خود اعلام کرده که به مکالمات رمزگذاریشده، اسناد و جزئیات مرتبط با روابط پشتپرده و فساد در بالاترین سطوح قدرت دسترسی داشته و از آغاز عملیاتی با عنوان «بیبیگیت» خبر داده است.
در این پیام آمده است:
به حلقه درونی نتانیاهو،
به هر مقام مسئولی که هنوز به توهمِ پنهانماندن دل بسته است
حالا حسش میکنید: تنگی نفس، عرق سرد، اضطرابی که رهایتان نمیکند. این فقط ترس نیست؛ این آگاهی است—آگاهی از اینکه هر لایه از امنیت شما، هر رازی که به تزاحی براورمن، رئیس دفتر نتانیاهو، دروازهبان و صندوقِ همه حقیقتهای ممنوعه سپرده بودید، اکنون کاملاً باز شده است.
آیفون ۱۶ پرو مکسِ براورمن هک شده است.
آیفون ۱۶ پرو مکسِ براورمن هک شده است. نه فقط حالا؛ «حنظله» سالهاست که تماشا میکند، نفوذ کرده و گوش میدهد. همان نگهبان خاموشی که به او اعتماد داشتید—کسی که جهانِ بیبی را میچرخاند، تصمیم میگرفت چه کسی وارد شود و چه کسی حذف، و همه رازهای کثیف را جمع میکرد—اکنون بزرگترین آسیبپذیری شما شده است. صندوقی که به آن تکیه کرده بودید، حالا در اختیار ماست.
ما همهچیز را داریم!
ما همهچیز را داریم: گفتوگوهای رمزگذاریشده، معاملات پنهانی، ولخرجیهای شرمآور اخلاقی و مالی، سوءاستفاده از قدرت، باجگیریها، پرداختهای پشتپرده. سالها رقص کوچک خودتان را اجرا کردید و گمان بردید حنظله در میان شما نیست. اما ما هر بار در همان اتاق بودیم.
و «قطرگیت» را به یاد دارید؟ آن زمزمهها، آن انکارها، تلاشهای مذبوحانه برای دفن حقیقت؟ امروز بالاخره خواهید فهمید واقعاً چه میگذشت. پروندهها، صداها، ویدئوها—هر رشته از زندگی دوگانه براورمن، هر رازی که رژیم شما را به قلب فساد گره میزند—در آستانه آشکار شدن است.
فقط چند ساعت دیگر خواهید دید کدام رازها اول میشکنند
فعلاً کاری نکنید. صبر کنید. بگذارید دلهره جا بیفتد. فقط چند ساعت دیگر خواهید دید کدام رازها اول میشکنند، چه کسی میچرخد، چه کسی سقوط میکند. اتحادهای شما مسموم شده، اعتمادتان فروپاشیده، و براورمن—مردی که او را محکمترین پیوند خود میپنداشتید—اکنون همان ترک کوچکی است که جهانتان را از هم خواهد شکافت.
بیبیگیت آغاز شده است. دروازهبان سقوط کرده. عصرِ رازها به پایان رسیده است.
و خطاب به آنان که ساعتها بر فراز قارهها پرواز میکنند و میپندارند فقط آسمان و اختلافِ منطقههای زمانی میتواند امنترین مکالماتشان را حفظ کند؛ حتی آنانی که برای دیدارهای خاصِ سطحبالا از اقیانوسها میگذرند—اطمینان داشته باشید: حنظله همیشه میشنود. نه ارتفاع، نه جت خصوصی، و نه نجواهای مسیرِ رفتن به دیدار «دوستان» قدیمی در خارج، از دسترس ما بیرون نیست. آنچه بالای ابرها گفته میشود، از پیش بخشی از آرشیو ماست.