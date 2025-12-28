پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالله آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره تحولات منطقه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیران امور خارجه ایران و قطر با ابراز نگرانی از اوضاع فلسطین و لبنان در سایه نقض توافقات آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات این رژیم به غزه و لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان، بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی برای پایبندی کامل به تعهدات خود و توقف سیاست نسلکشی و اشغالگری و توسعهطلبی تاکید کردند.
طرفین همچنین با بررسی تحولات اخیر یمن، ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تاکید قرار دادند.