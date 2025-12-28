به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در این طرح فروش خودروهای ساینا s با استاندارد ۸۵ گانه با موعد تحویل آبان تا آذر ماه ۱۴۰۵؛ کوئیک GX-L با ترمز ESC با موعد تحویل مرداد تا شهریور ماه ۱۴۰۵ و کوئیک GXR_ L با رینگ فولادی و ترمز ESC با موعد تحویل تیر ماه ۱۴۰۵ عرضه خواهد شد.

متقاضیانی که درخواست ثبت نام در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده را دارند، می‌توانند حـداقل ۲۴ سـاعت قبـل از شـروع فرآینـد ثبت نام، به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل به نشانی nnhk.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعـات هـویتی و

خودروی فرسوده خود در قسمت " ثبت اطلاعات خودروی فرسوده" اقدام کنند .

saipa.iranecar.com متقاضــیان پــس از ثبــت اطلاعــات در ســامانه ســتاد نوســازی، جهــت ثبــت نــام بــه ســامانه فــروش اینترنتــی ســایپا بــه آدرسمراجعه و مطابق مراحل ذیل در صورت حائز شرایط بودن در طرح مذکور (اسـتعلام بـرخط از

سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل)، اقدام به واریز وجه کنند.

الف) ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری (متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت اطلاعات شخصـی و دریافـت کـد کـاربری و رمـز عبور اقدام نموده‌اند نیاز به دریافت مجدد کد کاربری و رمز عبور ثبت نام ندارند)

ب) ورود به قسمت خرید خودرو و انتخاب نوع خودرو

ج) ورود به درگاه اینترنتی و پرداخت وجه خودرو

د) دریافت کد رهگیری

ر) مراجعه به نمایندگی منتخب جهت تحویل مدارک هویتی، احراز محل سکونت و دریافت قرارداد.

براساس این گزارش؛ هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است و متقاضیانی که قبلا در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده تمامی خودروسازان ثبت نام و تکمیل وجه کرده‌اند و یا خودروی جایگزین را دریافت نموده‌اند، امکان ثبت نام مجدد ندارند.