پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی از افزایش نسبی دما در مازندران خبر داد و نسبت به ناپایداریهای جوی، بارش برف و لغزندگی جادهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی گفت: روز گذشته قراخیل قائمشهر با بیشینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز بلده با دمای ۲ درجه زیر صفر سردترین نقطه مازندران ثبت شد.
وی افزود: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان امروز یکشنبه تا فردا دوشنبه غالباً صاف تا نیمهابری خواهد بود و افزایش نسبی دما را شاهد هستیم، اما در همین بازه زمانی، ارتفاعات مرکزی و غربی استان بهتدریج ابری میشود و وزش باد نسبتاً شدید و بارش برف در این مناطق رخ خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان در محورهای کوهستانی بهدلیل احتمال بارش برف و لغزندگی جادهها، حتماً نکات ایمنی را رعایت کنند.
نوروزیان ادامه داد: روز سهشنبه با عبور موج بارشی، از ساعات ابتدایی صبح وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابرناکی، رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود و در ارتفاعات نیز بارش برف خواهیم داشت؛ همچنین در برخی نقاط احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.
وی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی افزود: بهدلیل لغزندگی و کاهش دید در جادهها و احتمال آبگرفتگی معابر، لازم است شهروندان احتیاط بیشتری داشته باشند و از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
کارشناس هواشناسی در پایان گفت: دریای مازندران امروز مواج است و تا پایان هفته شرایط آن برای فعالیتهای دریایی، صیادی و گردشگری مناسب نخواهد بود.