سومین همایش استانیِ "نماز و سلامت روان"، ویژه ی کارکنان پایور و وظیفه ی سپاه استان اردبیل وتجلیل از خادمان همایش سراسری نماز و برگزیدگان چهارمین کنگره فرهنگ و هنر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت‌الله سید حسن عاملی در سومین همایش نماز و سلامت روان که حسینیه ثارالله سپاه حضرت عباس”ع” استان اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: نماز به عنوان سومین تکریم خداوند نسبت به انسان معرفی شده که به معنای ایستادن در محضر پروردگار است و جهان هستی مست جمال حضرت حق است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: خداوند متعال با ارسال ۱۲۴ هزار پیامبر و هدایتگر، حق هدایت را برای بشر ادا کرده و تعهد خود را در این راه عملی ساخته است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: در این دیدگاه، فرستادن پیامبران و ائمه (ع) نشانه‌ای از تکریم و برتری‌دادن خداوند به انسان است، خودبینی و خودبرتربینی می‌تواند مهم‌ترین مانع در راه تعالی معنوی انسان باشد.

آیت‌الله عاملی بیان کرد: دنیا متن جهنم توصیف شده که گذر از آن نیازمند بصیرت است و دانش‌های رسمی و مدارک تحصیلی، بدون شناخت حقیقی، کارساز نخواهند بود.

امام جمعه اردبیل در پایان سخنان خود اظهار کرد: جنایت‌های بشری مانند کشتار جمعی توسط قدرت‌ها، پستی و ذلت انسان در دوری از فرامین الهی مورد انتقاد است با این‌حال در مقابل، الگویی مانند امام سجاد (ع) معرفی شده‌اند که با وجود مقام معنوی والا، خود را در محضر خدا «هیچ» می‌دیدند.

در ابتدای این همایش، سردار غلامحسین محمدی، اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل طی سخنانی اظهار کرد: ما باید با برداشتن سلاح بصیرت‌افزایی به تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی در راستای مکتب شهید سلیمانی بپردازیم.

وی با اشاره به فواید نماز بیان کرد: نماز دژ مستحکم انسان در برابر وسوسه‌های شیطان است و انسان را قوی و با اراده می‌کند که نمود آن نماز ظهر عاشورای حضرت اباعبدالله است.

سردار محمدی اصل تصریح کرد: سپاه استان اردبیل در حوزه نماز رتبه برتر در قرارگاه قرآنی نور را در سه سال پیاپی کسب کرده و همچنین در برنامه‌های مختلف نیز داری رتبه‌های برتر بوده است.

شایان ذکر است در پایان این همایش، از برگزیدگان استانی چهارمین کنگره فرهنگ و هنر سپاه و فعالان نماز تجلیل بعمل آمد.