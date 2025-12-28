پخش زنده
امروز: -
در حال حاضر تردد در محورهای کوهستانی استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان از بارش برف در اکثر محورهای استان خبر داد و گفت: بارش برف در محورهای بروجن ـ لردگان (گوشنگلی)، کوهرنگ ـ فارسان (سهراهی میهه)، شهرکرد ـ اردل (سهراهی جونقان)، ناغان ـ سرخون (برهمرده) و ناغان ـ گهرو (سولقان) آغاز شده است.
خدابخشی افزود: همزمان با این بارشها، در برخی دیگر از محورهای استان نیز بارش باران گزارش شده و نیروهای راهداری با بهرهگیری از ماشینآلات سبک و سنگین در حال انجام عملیات برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی راهها هستند.
وی از رانندگان درخواست میشود از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راهها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.