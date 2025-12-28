اعتکاف بزرگ جوانان در شیراز با حضور ۸ هزار نفر برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز از برگزاری بیستوپنجمین اعتکاف بزرگ جوانان در استان فارس و کلانشهر شیراز خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار ثبتنام اینترنتی و قرعهکشی انجام شد و ۸ هزار نفر ثبتنام کردند.
احد پاریابی گفت: امسال بیش از ۷۸ درصد شرکتکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند.
او افزود: این اعتکاف با برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی طراحی شده تا برای نسل جوان جذابیت بیشتری داشته باشد. مراسم از روز پدر و جشن میلاد حضرت امیرالمؤمنین آغاز میشود و در سه روز شامل سخنرانیها، محفل قرآنی و اعمالامداوود ادامه خواهد داشت. همچنین خانوادههای شهدا و قاریان برجسته استان و کشور در این برنامه حضور دارند.
پاریابی با اشاره به گستردگی برنامهها گفت: حدود ۹۰۰ نفر از نیروهای اجرایی و فرهنگی در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. بخش فرهنگی با حضور سخنرانان و اساتید حوزه و دانشگاه از شهرهای مختلف کشور ساماندهی شده و بخش اجرایی از دو ماه پیش زیرساختهای مسجد شهدا را آماده کرده است.
او همچنین درباره خدمات رفاهی معتکفان توضیح داد: برای سه شبانهروز مراسم، وعدههای سحری و افطاری با همکاری خیرین و نهادهای مختلف تدارک دیده شده است. هزینه ثبتنام امسال با حمایت بانیان خیر به مبلغ ۷۰۰ تومان تعیین و پس از واریز، کارت ورود برای شرکتکنندگان صادر شد.
اعتکاف امسال علاوه بر حضور گسترده جوانان شیراز، میزبان خانوادهها، دانشآموزان، طلاب و حتی مهمانانی از خارج استان و کشور خواهد بود. این برنامه با پخش زنده صداوسیما نیز همراه است تا علاقهمندان امکان بهرهمندی از مراسم را داشته باشند.