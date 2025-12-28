پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از پیدا شدن جوان ۲۰ ساله مفقودشده در منطقه گردشگری بند دره بیرجند پس از ۱۰ ساعت عملیات جستوجوی تخصصی توسط تیمهای امدادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کاوسی با اعلام جزئیات عملیات جستوجو و نجات در منطقه کوهستانی بند دره بیرجند گفت: در ساعت ۰۱:۴۱ بامداد روز جمعه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی یک پسر ۲۰ ساله در حوالی منطقه گردشگری بند دره به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان اعلام شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات، ۲ تیم تخصصی کوهستان، ۴ تیم واکنش سریع و یک تیم آنست (سگهای جستوجو و نجات) با بهکارگیری ۱۸ نیروی عملیاتی در شرایط سخت جوی و توپوگرافی کوهستانی منطقه، عملیات جستوجو را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: عملیات جستوجو از ساعت ۰۱:۵۶ بامداد آغاز و تا ساعت ۰۴:۲۰ بنا به دستور نیروی انتظامی بهصورت موقت متوقف شد و مجدداً از ساعت ۰۸:۳۰ صبح با آمادگی کامل نیروهای امدادی از سر گرفته شد.
وی افزود: در نهایت، فرد مفقودی در ساعت ۱۲:۳۲ ظهر روز گذشته توسط تیمهای عملیاتی هلال احمر پیدا شد و پس از انجام اقدامات اولیه، برای بررسیهای تکمیلی و دریافت خدمات درمانی به اورژانس تحویل داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران، همکاری نیروی انتظامی و اورژانس، تأکید کرد: حضور بهموقع نیروهای تخصصی و هماهنگی بین دستگاههای امدادی، نقش مهمی در موفقیت این عملیات داشت و از شهروندان درخواست میشود هنگام حضور در مناطق کوهستانی و گردشگری، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت بروز حادثه، سریعاً با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.