به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کاوسی با اعلام جزئیات عملیات جست‌و‌جو و نجات در منطقه کوهستانی بند دره بیرجند گفت: در ساعت ۰۱:۴۱ بامداد روز جمعه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی یک پسر ۲۰ ساله در حوالی منطقه گردشگری بند دره به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۲ تیم تخصصی کوهستان، ۴ تیم واکنش سریع و یک تیم آنست (سگ‌های جست‌و‌جو و نجات) با به‌کارگیری ۱۸ نیروی عملیاتی در شرایط سخت جوی و توپوگرافی کوهستانی منطقه، عملیات جست‌و‌جو را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: عملیات جست‌و‌جو از ساعت ۰۱:۵۶ بامداد آغاز و تا ساعت ۰۴:۲۰ بنا به دستور نیروی انتظامی به‌صورت موقت متوقف شد و مجدداً از ساعت ۰۸:۳۰ صبح با آمادگی کامل نیرو‌های امدادی از سر گرفته شد.

وی افزود: در نهایت، فرد مفقودی در ساعت ۱۲:۳۲ ظهر روز گذشته توسط تیم‌های عملیاتی هلال احمر پیدا شد و پس از انجام اقدامات اولیه، برای بررسی‌های تکمیلی و دریافت خدمات درمانی به اورژانس تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران، همکاری نیروی انتظامی و اورژانس، تأکید کرد: حضور به‌موقع نیرو‌های تخصصی و هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی، نقش مهمی در موفقیت این عملیات داشت و از شهروندان درخواست می‌شود هنگام حضور در مناطق کوهستانی و گردشگری، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت بروز حادثه، سریعاً با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.